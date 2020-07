Amerikaanse president Trump beëindigt speciale handelsrelaties met Hongkong

Het presidentiële besluit en de wet zijn een reactie op de nieuwe veiligheidswet in Hongkong, die nu een tweetal weken van kracht is. Volgens de Verenigde Staten vormt die veiligheidswet een bedreiging voor de speciale status van Hongkong. Als voorwaarde voor de Britse overdracht van Hongkong aan China, in 1997, werd afgesproken dat Hongkong nog 50 jaar een semi-autonome regio zou blijven, met een liberalere wetgeving dan in de rest van China. "Eén land, twee systemen", noemde Peking het zelf.



De nieuwe veiligheidswet in Hongkong maakt "afscheiding, subversie en buitenlandse inmenging" strafbaar. In de praktijk betekent dat dat zowat alle kritiek op de Chinese regering bestraft zou kunnen worden. Al meteen nadat de wet van kracht was geworden, werden de eerste Hongkongse demonstranten met onafhankelijkheidsleuzes opgepakt.