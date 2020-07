Universiteit Antwerpen vindt moeizaam proefpersonen voor nieuw poliovaccin

"We kunnen de jongeren niet meer bereiken via festivals, maar we hopen dat ze toch massaal zullen meedoen aan dit onderzoek," zegt professor Pierre Van Damme, " zeker nu ze niet naar het buitenland op verlof kunnen en ze misschien wat geld nodig hebben. Op korte termijn zullen we ook starten met het testen van een kandidaat-vaccin tegen COVID 19 van Janssen. Daar hebben zich al wel voldoende proefpersonen voor gemeld. Maar voor het onderzoek naar dit poliovaccin verloopt de zoektocht minder vlot.