Van Shinkolobwe tot Hiroshima: de weg van het Congolese uranium

De Union Minière – het huidige bedrijf Umicore - had de mijn in Katanga al in 1937 gesloten. Niet omdat ze bang was voor een Duitse invasie, maar omdat de mijn verlieslatend was. Uranium verkocht niet goed in de late jaren dertig. Het was eigenlijk maar een restproduct.

In Shinkolobwe werd pekblende gewonnen, een mineraal dat hoofdzakelijk uit uraniumerts bestaat, maar met onzuiverheden die zeer kleine hoeveelheden radium bevatten. Dat sterk radioactieve radium werd gebruikt om kanker te bestrijden. De Union Minière had daarom in Olen een radiumfabriek gebouwd die gebruik maakte van het Congolese pekblende. Maar de markt was verzadigd geraakt. Uranium zelf kende alleen een zeer beperkte toepassing als kleurstof.