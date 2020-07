Verschillende wegen in Antwerpse haven kort afgesloten voor werken aan hoogspanningslijn

Om de werken veilig te laten verlopen, moeten verschillende straten in Stabroek, Zandvliet en Beveren worden afgesloten. Deze maand wordt er vooral gewerkt aan de hoogspanningslijn die de R2 kruist, in de omgeving van de Liefkenshoektunnel. In het eerste weekend van augustus wordt de Noorderlaan afgesloten ter hoogte van de Lillobrug.

“We proberen de hinder te beperken door de wegen telkens maximaal een kwartier af te sluiten”, zegt Marleen Vanhecke van Elia. “We werken ook vooral in het weekend, op zondagvoormiddag, en in de week na 22 uur, omdat er dan minder mensen op de baan zijn.” De politie zal ook elke keer een omleiding voorzien.