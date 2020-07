Caroline Verstraete keerde halsoverkop uit Zweden terug: "Hoe kan land in nog geen week drie keer van kleur veranderen?"

Verstraete begrijpt ook niet waarom Zweden niet opgedeeld werd in regio's, die meer of minder risico inhouden - zoals dat bijvoorbeeld met Spanje gebeurt. "Wij zaten met de camper in het uiterste zuiden. We hebben gewandeld en gefietst. Eigenlijk hebben we tussen de koeien geleefd. Daar zijn er veel minder besmettingen dan bij ons. Dit is de wereld op zijn kop. Onze vakantie is gebroken, we hebben heel wat kosten gemaakt op korte tijd, het had helemaal anders kunnen zijn."