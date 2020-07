Welke vragen heb je na de Veiligheidsraad en over reizen in coronatijden?

De Nationale Veiligheidsraad zou normaal vandaag beslissen over de versoepelingen die vanaf 1 augustus kunnen ingaan, maar omdat het aantal besmettingen de laatste dagen opnieuw oploopt in ons land is die beslissing uitgesteld naar 23 juli. De laatste dagen was er bovendien veel te doen rond de kleurencodes van Buitenlandse Zaken en het wel of niet in quarantaine moeten bij terugkeer uit een oranje gebied. Heb jij nog vragen over reizen in coronatijden of de Veiligheidsraad? Stuur ze via onderstaand formulier en wij gaan op zoek naar een antwoord.