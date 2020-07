Vredegerecht Tienen terug naar de Grote Markt?

Het vredegerecht van Tienen was vroeger gehuisvest op de Grote Markt. Maar in de jaren 80 moest het vredegerecht verhuizen omdat het gebouw in slechte staat was. Intussen is het pand gerestaureerd en dus zou het vredegerecht terug kunnen naar haar historische locatie. Bovendien loopt het huurcontract af van het gebouw waar het vredegerecht nu zit.