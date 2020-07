Walkies4Events uit Kontich: "Je ziet de faillissementen rondom jou gebeuren en dat is angstaanjagend"

De werknemers van het bedrijf zitten al van 13 maart thuis en komen pas terug in september. "Dan komen er wel wat wielerkoersen aan en een grote voetbalmatch, maar we hebben sowieso te weinig inkomsten om de winter te overbruggen," zegt Dieter Jacobs. "Het probleem is dat niemand me kan zeggen dat er geen opflakkeringen van corona zullen komen, zodat het nooit 100% zeker is dat volgend jaar de uitgestelde grote evenementen zullen doorgaan. Gelukkig zijn we een vrij gezond bedrijf, en hebben we vorig jaar het beste jaar ever gehad. Maar rondom mij ziet ik grote faillissementen gebeuren in de sector, en dat is angstaanjagend."