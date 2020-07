Waterburcht uit 13e eeuw verborgen onder grasvlakte Maagdentoren Zichem

Over de rol van de Maagdentoren werd al veel geschreven en onderzocht, maar nu zijn er toch een aantal aspecten aan het licht gekomen die erop wijzen dat de toren deel zou uitmaken van een burcht, zegt archeoloog Korneel Gheysen: "Zichem was een volledig ommuurd stadje. Een van de onopgeloste vragen was of de Maagdentoren er aan vasthing of niet. De toren staat in een natte, zompige omgeving en is moeilijk om in te wonen. We weten nu dat de toren op zichzelf stond, en veeleer diende om de macht en rijkdom te tonen van wie hem gebouwd heeft. De burcht werd gebouwd rond 1283 tot 1300, de Maagdentoren een 100-tal jaren later."