Zendmast in Watermaal-Bosvoorde in brand gestoken en helemaal vernield, een actie tegen 5G?

Wie de dader is en waarom de brand gesticht werd, is nog niet duidelijk. In Nederland en Groot-Brittannië werden de afgelopen maanden al vaker zendmasten in brand gestoken. Dat waren telkens acties tegen het 5G-netwerk, een supersnelle internetverbinding. Of dat ook in Watermaal-Bosvoorde het geval is, is nog niet duidelijk. Eerder dit jaar was er ook een brand gesticht in een zendmast in Pelt.