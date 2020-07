Zomer zonder Tomorrowland voor dj Dimitri Vegas (38): "Voelt niet aan als zomer, wereld naar België halen kan niet"

De zomer van 2020 wordt een zomer zonder festivals, want door de coronacrisis zijn massa-evenementen met duizenden bezoekers niet mogelijk. VRT NWS trekt de komende weken naar lege festivalterreinen met 5 mensen voor wie een zomer zonder hun favoriete festival een streep door de rekening is. Dj Dimitri Vegas (38) is opgegroeid in Willebroek, vlak bij De Schorre in Boom waar Tomorrowland wordt georganiseerd. Zijn muziekcarrière met broer Like Mike heeft 10 jaar geleden na hun debuut op het hoofdpodium van Tomorrowland een hoge vlucht genomen. Maar deze zomer verblijft Dimitri voor het eerst in jaren voltijds in België, met een lege agenda. "De muziekindustrie heeft geen aan-afknop, dus een doorstart op volle kracht zal niet voor meteen zijn."