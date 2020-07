1 op 5 Oost-Vlaamse kmo’s dreigt failliet te gaan door de coronacrisis

Tom Van der Vennet is medezaakvoerder van evenementenbedrijf Amusivents uit Evergem en voelt de impact van de coronacrisis: “Door het wegvallen van opdrachten hebben we ons enige personeelslid jammer genoeg moeten ontslaan. Als er niet snel een versoepeling komt, weet ik niet of we het einde van het jaar halen.”

“Een nieuwe lockdown zou het allerslechtste scenario zijn voor de Oost-Vlaamse KMO’s”, zegt Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen. “Opnieuw stilvallen zou de doodsteek betekenen van de kmo’s die nu vechten om te overleven.” UNIZO roept op om, naast de Vlaamse en federale steunmaatregelen, ook op stedelijk en gemeentelijk vlak een economisch relancecomité op te richten.