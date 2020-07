Provincie Oost-Vlaanderen wint 16.000 euro uit wijnverkoop

In de kelders van het provinciehuis van Oost-Vlaanderen ligt een grote collectie wijnflessen. De provincie heeft besloten om de wijnverzameling te verkopen omdat ze enerzijds een wijnkelder niet meer van deze tijd vindt, anderzijds wil ze de opbrengst ervan investeren in fietspaden. Vorig jaar was er al eens een verkoop van een eerste lading wijn. Dat waren toen 950 flessen oudere wijn van vóór 1990 die in totaal 24.000 euro opbrachten. Nu zijn de jongere wijnen geveild voor 16.000 euro.