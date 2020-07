"Vive le vélo!" gaat tijdens de Tour uitzonderlijk vanuit eigen land

"Dan moet je je terecht afvragen waarom je ze naar Frankrijk zou halen. Tijdens “Vive la vie!” hebben we al gezien dat ook locaties in eigen land zich perfect lenen tot het maken van een talkshow met een zomers karakter. Wielerliefhebbers hoeven zich trouwens geen zorgen te maken. “Vive le vélo!” blijft een talkshow over de Ronde van Frankrijk en door deze keer dichter bij huis te blijven zullen we ook gasten aan tafel krijgen voor wie het anders onmogelijk is om naar Frankrijk af te reizen.”