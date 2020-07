Acht jaar anciënniteit voor wie privé ruilt voor onderwijs

Om het lerarentekort voor een aantal vakken aan te pakken, komt er vanaf volgend schooljaar een nieuwe ancienniteitsregeling: wie uit de privé de overstap maakt naar het onderwijs, zal tot acht jaar anciënniteit kunnen meenemen. Op die manier wil Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) het onderwijsvak financieel aantrekkelijker maken.

“Voor een nieuwe onderwijzer met acht jaar anciënniteit op de teller kan deze maatregel ongeveer 220 euro extra netto per maand betekenen”, laat Weyts weten “Voor een master in de wiskunde die 8 jaar anciënniteit heeft opgebouwd kan het voordeel oplopen tot iets meer dan 300 euro extra netto per maand.