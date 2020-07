Deze week 8 nieuwe coronabesmettingen in Boom: “Zoeken naar broeihaard is als zoeken naar een speld in een hooiberg”

De gemeente Boom heeft geen zicht op waar die nieuwe besmettingen zich voordoen. "Gaat het om een broeihaard, of zijn de gevallen verspreid", zegt Sanchez. “We weten namelijk niet waar de broeihaard zit. Het virus kan in bepaalde wijken circuleren, op bepaalde pleinen en parken, of in cafés. We weten niet waar en dat is een enorme frustratie.”