Agentschap Zorg en Gezondheid doet onderzoek naar Corona broeihaarden in Antwerpen

In Antwerpen worden meer mensen besmet met Covid-19 dan in de rest van ons land. Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx hoopt antwoord te krijgen van het Agentschap Zorg en Gezondheid op de vraag waar de precieze broeihaarden zich bevinden. “De gezondheidsinspecteur van Zorg en Gezondheid heeft geprobeerd om wat dieper te kijken naar de patiëntengegevens en contact gezocht met huisartsen om na te gaan of we bepaalde wijken of buurten kunnen identificeren in Antwerpen”, vertelt woordvoerder Joris Moonens bij Radio 2 Antwerpen.