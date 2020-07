320 sluikstorters betrapt in Antwerpen sinds strengere controles 

Sinds de strengere controles op sluikstorten in Antwerpen zijn er al meer dan 320 GAS-boetes uitgeschreven. Door de coronacrisis is het sluikstort in de stad toegenomen. Sinds het voorjaar moeten sluikstorters ook opdraaien voor de opruimkosten. "Dan kan een pizzadoos achterlaten tot wel meer dan 800 euro kosten", zegt schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA).