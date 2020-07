Bedrijf uit Knokke experimenteert met kraantjeswater uit zee

Knokke wil met het onderzoek eventuele waterschaarste voor zijn. Het kraantjeswater in Knokke komt voor één vijfde uit eigen grond, de rest uit de Ardennen en Nederland. Maar door de droogte van de laatste jaren was die aanvoer vaak onzeker. Als uit de testen blijkt dat het financieel mogelijk is om zeewater om te zetten in drinkwater, wil het bedrijf een eigen installatie bouwen in Knokke. Dat zou een primeur zijn voor ons land.