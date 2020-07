Bedrijven in VS krijgen moeilijker toegang tot uw gegevens: Europees Hof vernietigt privacyovereenkomst tussen EU en VS

Het arrest van het Hof van Justitie gaat de geschiedenis in als het arrest 'Schrems II'. Het was namelijk de Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems die naar het Hof stapte. Schrems is 33 en al jaren actief als voorvechter van het recht op privacy. Hij slaagde er onder meer al in om Facebook te dwingen om de automatische gezichtsherkenningssoftware af te voeren in Europa, die gebruikt werd om foto's te taggen.

Daarnaast is er ook al een arrest 'Schrems I'. Dat verklaarde de vorige overeenkomst tussen de EU en de VS rond het doorgegeven van gebruikersgegevens - gekend als Safe Harbor - ook nietig. De overeenkomst die in de plaats kwam is nu dus ook ongeldig. En dat hebben we opnieuw aan Max Schrems te danken.