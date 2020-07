Belle Epoquecentrum Blankenberge moet dakterras sluiten door agressieve meeuwen: “Ze stormen op je af en beginnen direct te pikken” 

Schepen van Erfgoed Alfons Monte (N-VA) is gisteren eens gaan kijken op het dakterras om te zien hoe erg het is. "Het is verschrikkelijk", zegt hij. Wat de schepen meemaakte doet denken aan de beroemde scènes uit The Birds van Alfred Hitchcock. “De meeuwen kwamen onmiddellijk op me af. Ze begonnen direct te pikken. Ik stond met mijn rug tegen de muur. Ik dacht: het zullen enkel de ouders zijn die me aanvallen, maar ze komen met een hele hoop af als je in de buurt probeert te komen van het meeuwenjong. Daar publiek toelaten zou onverantwoord zijn.”