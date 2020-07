Blankenberge pakt Grote Markt aan: ruimere terrassen, tramhalte en fontein

De details worden nog onderzocht en besproken, maar de grote lijnen liggen vast. Er komt een tramhalte op de markt en meer groen. Je zal nog altijd kunnen parkeren op een deel van de Grote Markt, maar mensen zullen aangemoedigd worden om hun auto achter te laten aan de rand van de stad. Schepen van Openbare Werken Sandy Buysschaert. “Op die manier kan er van de Grote Markt een echt belevingsplein gemaakt worden. Waar er een mooie open ruimte is, met veel terrassen. We hebben het nu gezien tijdens de coronacrisis. Door de maatregelen hebben we extra uitbreidingen toegestaan van de terrasjes. Dat gaf een totaal andere, zeer gezellige sfeer.”

De heraanleg van de Grote Markt en straten errond wordt geraamd op zo'n 5 miljoen euro. Als alles vlot verloopt beginnen de werken in september volgend jaar al en zou de Grote Markt klaar zijn tegen de zomer erna.