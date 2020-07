Brandbom naar auto gegooid in Mechelen

Onbekenden hebben rond 2 uur afgelopen nacht een brandbom gegooid naar een auto die geparkeerd stond op de oprit van een woning aan de Sint-Lambertuslaan in Mechelen. Volgens de brandweer ging het om een vrij amateuristische brandbom in een plastic fles. De schade aan het voertuig is heel beperkt. Politie en parket hopen aan de hand van camerabeelden meer te weten te komen over wat er zich heeft afgespeeld.