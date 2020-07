Buren redden villa van Willem Elsschot van sloophamer

Willem Elsschot woonde en werkte in Antwerpen. Maar de schrijver van klassiekers als "Kaas", "Villa des Roses" en "Het Dwaallicht" ging graag op vakantie aan onze kust. Hij liet in 1929 een vakantievilla bouwen in Sint-Idesbald. Elsschot bracht vele vakanties door in Villa Kerkepanne.

Het gebouw veranderde later van eigenaar en raakte in verval. De villa stond 15 jaar leeg en was rijp voor de sloophamer. Maar dat lieten buren Peter De Baets en Lut Troonbeeckx niet gebeuren. Ze kochten de villa en restaureerden het gebouw. "Het is zwoegen geweest", zegt Peter. "De villa was helemaal verkommerd. We hebben er een moderne vakantiewoning van gemaakt."

De nieuwe eigenaars besloten de naam "Villa Kerkepanne" te behouden. En in de gerenoveerde vakantiewoning wordt hier en daar verwezen naar Willem Elsschot. Er zijn foto's te zien van de schrijver aan zee. De slaapkamers kregen namen van werken van Elsschot: "Tsjip", "Lijmen / Het Been" en "Kaas". En uiteraard ligt ook het Verzameld Werk van Elsschot in de woonkamer.