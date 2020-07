Burgemeester Rumst kijkt er persoonlijk op toe dat Woodfest Rumst dit jaar een zittend festival wordt

Morgen en zaterdag vindt in Rumst het jaarlijkse muziekfestival Woodfest plaats en de burgemeester is toch al eens extra op het terrein gaan kijken of alles daar volgens de coronavoorschriften kan verlopen.

Hij wil namelijk situaties vermijden zoals vorig weekend in Liezele, bij Puurs-Sint-Amands. Daar begonnen de festivalgangers dicht bij elkaar te dansen en was er van coronamaatregelen niet veel meer te merken. Op het festival in Rumst wilden de organisatoren touwen spannen tussen de verschillende bubbels, zodat er toch gedanst kon worden. Maar dat vertrouwt burgemeester Jurgen Callaerts niet.