Coronacrisis heeft sterke impact op studenten: “Meer angst, stress en somberheid”

Met de “KU Leuven staat (anderhalve meter) achter jou”-campagne hebben we sterk ingezet op het aanbieden van tips and tricks over hoe studenten met die pandemie of lockdown kunnen omgaan. Voor die 20 procent van de studenten die een ernstige impact ondervond, moeten we zorgen dat de drempels voor hulpverlening lager komen te liggen. Daar gaan we in de toekomst dan ook nog meer op focussen", besluit psycholoog Bruffaerts.