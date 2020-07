Kritiek groeit op coronacijfers van Sciensano: Van Ranst wil dagcijfers, burgemeesters doen zelf navraag

"Ik vond het systeem waar er elke dag werd gecommuniceerd over de cijfers van de dag beter. Ik denk dat we daar misschien naar moeten teruggaan, en naar de dagelijkse persconferenties. Dat had het voordeel dat de bevolking meer betrokken was", zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). De viroloog zegt dat die vraag ook al verschillende keren is voorgelegd, zonder resultaat.

Van Ranst geeft wel toe dat die dagcijfers vaak onvolledig waren, omdat ze zo snel werden gecommuniceerd. "We wisten wel dat dat de cijfers van de dag ervoor waren en dat die vaak nog later moesten worden aangepast", zegt hij. "Maar nu lopen we vier dagen achter, en dat is niet goed. Waarom hebben we geen gegevens van de laatste vier dagen? Die cijfers zijn nog onvolledig. Ja, één dag kan ik mij dat indenken, maar dit?", klinkt hij kritisch.