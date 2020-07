Elke dag 100 nieuwe besmettingen, Vlieghe: "Detectivewerk nodig om informatie te verwerken"

Volgens de laatste cijfers van het wetenschappelijk instituut Sciensano zijn er in ons land nu gemiddeld 100 besmettingen per dag met het coronavirus. Dat wil zeggen dat er gemiddeld 100 nieuwe besmettingen werden vastgesteld, elke dag tussen 6 en 12 juli. Het gaat om een afronding: exact werden er 99,7 besmettingen per dag geteld.

Daarmee is het zogenoemde “daggemiddelde” voor de achtste dag op rij licht gestegen. In vergelijking met de 7 dagen ervoor, toen er nog 88,9 besmettingen per dag waren, steeg het aantal dagelijkse besmettingen met 12 procent.