De literaire kritiek en het f-woord

Ik kan het nu wel toegeven: dat artikel van mij over de povere kwaliteit van literatuurrecensies, dat een tijdje geleden in rekto:verso is verschenen, was oud nieuws. Immers, iedereen die een beetje thuis is in de republiek der letteren wéét het heus wel: critici lezen zo nu en dan hun te bespreken boeken met de Franse slag.

Of dat nu het gevolg is van tijdsdruk, of van versuffing veroorzaakt door het herhalend karakter van hun werk, of van eigendunk, of gebrek aan talent of beroepseer, of dat ze mogelijkerwijs balanceren op de rand van een burn-out. Ik zei: zo nu en dan, dus nee, niet altijd, beslist niet, gelukkig niet - maar helaas wel vaker dan wenselijk is.

Dat recensenten hierdoor bij tijd en wijle voddig werk leveren is een schoolvoorbeeld van een publiek geheim, alvast onder schrijvers en uitgevers en, ik denk weleens, ook onder recensenten zelf. Alleen: de eerste twee categorieën durven het niet hardop te zeggen, afhankelijk als ze zijn van critici voor de verkoop van hun boeken (en allicht tot op zekere hoogte ook voor het aanzien dat ze als schrijver of uitgever al dan niet genieten). En die derde categorie, die wil het niet weten, of wil het niet gezegd hebben.