Dealer van aangespoelde cocaïne veroordeeld tot 4 jaar cel

De rechter legde de hoofdverdachte een effectieve celstraf van 4 jaar en een geldboete van 16.000 euro op, onder meer voor de in- en uitvoer van drugs. De andere betrokkenen kregen celstraffen met uitstel of een werkstraf omdat ze de drugs bezaten of verkochten. Wel oordeelde de rechtbank dat het niet ging om bendevorming. Zo was er geen structurele samenwerking én kenden niet alle betrokkenen elkaar. Of de veroordeelden in beroep gaan, is voorlopig nog niet duidelijk. "Ik ga het vonnis eerst met mijn cliënt bestuderen", laat Bram Van Acker, advocaat van de hoofdveroordeelde, optekenen. "Pas daarna gaan we beslissen of we al dan niet beroep aantekenen."