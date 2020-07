Dentergem is klaar voor de kermis: "Tussen de ritten door de sturen van de botsauto's ontsmetten"

Foorkramer Jean-Pierre Lannoo staat komend weekend met zijn botsauto's op de kermis van Dentergem. Voor het eerst sinds februari opent hij weer: "In februari was het de laatste keer. We stonden toen helemaal opgebouwd in Tielt, volledig klaar. Kort daarna mochten we alles weer afbreken en gingen we aan de ketting door het coronavirus."

Aan het botsautokraam van Jean-Pierre zijn kettingen gespannen om de bezoekers via een vaste in- en uitgang te begeleiden: "Er staan ook overal handgels en tussen de ritten door ontsmet ik de sturen van de botsauto's. Dat is volgens mij voldoende. We rekenen ook op het gezond verstand van de mensen", vertelt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen.



In het West-Vlaamse Dentergem staan komend weekend een vijftal kermiskramen opgesteld. "Rekening houdende met de kermissen van de voorbije weken en het commentaar van collega's, denk ik dat het wel zal meevallen. Het was niet te druk en het is haalbaar om de maatregelen op te volgen."