Amerikaanse president Trump benoemt nieuwe campagneleider (enkele maanden voor de verkiezingen)

In 2013 kwamen zowel Christie als Stepien in opspraak bij het zogenaamde "Bridgegate-schandaal". Christie liet verschillende straten vlakbij Washington Bridge afsluiten om wraak te nemen op de burgemeester van Fort Lee. Die had Christie niet gesteund toen die gouverneur van New Jersey wilde worden. Washington Bridge is een tolbrug tussen Washington Heights in Manhattan (New York) en Fort Lee. De afsluitingen zorgden voor verkeersellende.

In mails die later uitlekten bleek dat Bill Stepien op de hoogte was van de plannen om de straten rond de brug af te sluiten. Hij noemde burgemeester Sokolich ook een idioot.