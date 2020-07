Revival voor druiventeelt: landbouwer Brecht Fluyt (23) bouwt grootste serre  van Druivenstreek

Brecht Fluyt is 23 jaar, maar aan dromen en ambitie ontbreekt het hem niet. "Ik ga hier de grootste serre van de Druivenstreek neerpoten", vertelt Brecht aan Radio 2 Vlaams-Brabant. Brecht wil het beroep van 'serrist' nieuw leven inblazen. Op dit moment zijn er in Overijse nog maar een tiental serristen of druiventelers. De nieuwe serre zou 10.000 vierkante meter groot worden. Brecht Fluyt hoopt dat de bouw van de serre eind dit jaar van start kan gaan zodat hij volgend voorjaar de druivelaars kan planten.

Met de komst van de goedkopere, buitenlandse druiven in de supermarkten, is het aantal serristen in de Druivenstreek de afgelopen decennia drastisch gedaald. Weinig jongeren kiezen voor het beroep van serrist, maar Brecht doet dat dus wel. "De meeste opvallende reacties krijg ik niet van leeftijdsgenoten, maar wel van ouderen. Die achten het niet mogelijk dat iemand dit beroep, waar veel handenwerk bij komt kijken, nog uitvoert. Maar ik vind het plezant om met de druivelaars bezig te zijn en bovendien zijn er al een heleboel vrienden die hebben gezegd dat ze me willen komen helpen bij de druivenknip."