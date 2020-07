Eindelijk fluisterasfalt op de Ringlaan van Pittem

De Ringlaan (N37) is aangelegd in de jaren 80 om het verkeer tussen Pittem en Tielt weg te houden uit het centrum. Maar het is steeds drukker geworden en ook het lawaai neemt toe. Heel wat vrachtwagenchauffeurs gebruiken die weg ook omdat die gratis is, ze moeten er geen kilometerheffing betalen.



Maar sinds een deel van de weg hersteld is en er betonstroken zijn aangelegd, is het nog lawaai er nog toegenomen, zeggen buurtbewoners. "In de namiddag moeten we niet op ons terras zitten, want we begrijpen elkaar gewoon niet door het lawaai. Het is bijna onmogelijk om buiten te zitten." De bewoners zijn voorzichtig positief over de heraanleg van de Ringlaan in Pittem. Vorig jaar waren er ook al werken aangekondigd, maar er is nog niets aangepast.