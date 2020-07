Elk evenement is een ramp, nu gewoon nog meer

Maar is dat allemaal wel zo nieuw? Is een event niet altijd een ramp die je moet proberen te vermijden? Is de basis niet dat alles verkeerd loopt, tenzij je ervoor zorgt dat het niet verkeerd loopt? Dekselse Murphy! Stelt het coronavirus niet gewoon die uitdaging nog scherper?

Dat is natuurlijk zeker het geval. Het was misschien niet voor iedereen altijd even duidelijk: maar een event goed organiseren is veel meer dan een logistieke en creatieve operatie. Het is veel meer dan een concept, eten, drinken, party, … Deze crisis is hopelijk een ‘point of no return’ om niet langer lichtzinnig te hopen op een goede afloop van een evenement.