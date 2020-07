Extra screening door thermische camera in Sint-Trudoziekenhuis: "Goed als bijkomende controle"

Veiligheid is uiteraard al langer een prioriteit op de spoedafdeling. De camera is een extra hulpmiddel. "Vooraleer men binnen kan moet men een traject volgen dat zorgvuldig wordt opgevolgd door aanwezige medewerkers" zegt hoofdverpleger Geert Berben. Zo moeten patiënten eerst via een parlofoon een aantal vragen beantwoorden over symptomen van Covid-19. "Als ze tekenen tonen van koorts of andere symptomen worden ze naar een andere ruimte geleid waar ze opgevangen worden met de nodige beschermende maatregelen."

Als de bezoekers doorgelaten worden komen ze in het beeld van de thermische camera. Die kan de temperatuur van 25 personen tegelijk meten en geeft een rood signaal als er een kans is op verhoogde temperatuur. Na de screening van de camera komt er tenslotte nog een controle met een thermometer door een medewerker die daar voor opgeleid is.