Op medisch vlak is de coronacrisis behoorlijk goed aangepakt in Hongarije, maar op politiek vlak is er forse kritiek vanuit de Hongaarse oppositie en vanuit de Europese Unie. De kritiek luidt dat de regering-Orbàn volmachten kreeg en misbruikte om besluiten uit te vaardigen met als doel de oppositie te verzwakken. Ook mensen die kritiek uitten, werden aangepakt. Bekijk de reportage uit "Terzake" hierboven.