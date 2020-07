FreeBritney: Waarom moet Britney Spears bevrijd worden, en van wat en wie dan?

In de tweede helft van de jaren 2000 haalde Britney Spears niet alleen met haar muziek de aandacht. Ze kreeg steeds meer te kampen met mentale problemen en emotionele inzinkingen. Ze stortte meermaals publiekelijk in en ging door het lint, in die mate dat Spears in 2008 onder bewindvoerderschap werd geplaatst. Zowel in haar zakelijke als in haar privéleven had ze geen beslissingsrecht meer. Haar vader, James "Jamie" Spears, en een advocaat, hadden de volledige zeggenschap.

Twaalf jaar later geldt dat bewindvoerderschap nog steeds. Heel wat Britney-fans vinden het al van in het begin controversieel. Volgens hen dient het alleen maar om de popster te manipuleren en te controleren. Het is -nog volgens die fans- een dekmantel om haar machteloos te maken, opgezet door misleidende figuren die uit zijn op haar fortuin.