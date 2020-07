Geen na-Tourcriterium in Putte dit jaar

Het zou de vijfde editie zijn geweest van het na-Tourcriterium in Putte. Maar de coronacrisis heeft de internationale wielerkalender stevig door elkaar geschud. De Tour start pas op 29 augustus en de wielerklassiekers zijn pas in het najaar aan de beurt. Een datum vinden voor het na-tourcriterium in Putte werd heel moeilijk en daarom gooien de organisatoren dit jaar de handdoek in de ring.