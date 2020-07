Van "lokale maatregelen op maat" tot "voorlopig geen feestjes": zo ziet de exitgroep ons leven de komende maanden

Dat is meteen het meest opvallende punt uit het rapport. De GEES pleit voor een lokale aanpak op maat (op voorwaarde natuurlijk dat de geografische spreiding beter in kaart gebracht kan worden). "Een nationale lockdown is niet altijd gerechtvaardigd als er in sommige regio's meer besmettingen zijn dan andere." Tegelijk is een té lokale aanpak ook niet aangewezen: "Dat kan leiden tot te veel verwarring hoe mensen zich moeten gedragen, en bewegen in verschillende delen van het land." Conclusie: per provincie werken zou ideaal zijn. Die provincies zouden dan ook met het kleurcodesysteem werken, en dat zou dan om de week geëvalueerd worden.