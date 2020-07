Gehandicapte jongeren krijgen recht op een uitkering vanaf 18 jaar

In 1987 was de wettelijke leeftijd waarop iemand meerderjarig werd nog 21 jaar. In 1990 werd die leeftijd verlaagd naar 18, maar de regels voor gehandicapte jongeren werden niet aangepast. Na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof, laat minister van Gelijke Kansen en Personen met een Handicap Nathalie Muylle de wet aanpassen.

“De minimumleeftijd om een uitkering te krijgen als persoon met een handicap, is gebaseerd op de vroegere leeftijd van meerderjarigheid van 21 jaar. Dat is natuurlijk niet meer van deze tijd en het Grondwettelijk Hof oordeelt daar ook zo over”, laat de minister weten.

“We passen de wet op korte termijn aan zodat personen met een handicap vanaf 18 jaar recht hebben op een uitkering. Dat betekent in de praktijk dat zij een aanzienlijk hogere uitkering zullen krijgen dan nu het geval is. In sommige gevallen gaat het zelfs om een verdubbeling.” En meer, zo blijkt uit een voorbeeld hieronder.