Gouverneur Antwerpen Cathy Berx: "Krijgen geen besmettingscijfers op wijk- of straatniveau, kunnen zo niet optreden"

Sinds het versoepelen van de maatregelen, zijn er opnieuw meer besmettingen. Een algemene lockdown bij een nieuwe piek is niet wenselijk. "Daarom is het nodig dat we goed weten waar die besmettingen zitten, om plaatselijke maatregelen te kunnen nemen", zegt gouverneur Berx. "Neem nu Anwerpen, een stad van 550.000 inwoners. Als je die precieze informatie niet hebt, is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Als je naar de supermarkt gaat, mag dat terug met meerdere personen. Je ziet ook dat er meer mensen in de supermarkt rondlopen. Als we weten dat er een probleem is in een bepaalde buurt, zouden we er kunnen opleggen om opnieuw alleen te komen winkelen en voor een bepaalde tijd. Hetzelfde met onze contactbubbel. Nu is die verhoogd naar 15 personen maar je zou dan kunnen denken aan een verstrenging in een bepaalde wijk, mochten de cijfers daarom vragen. Evenementen zijn nu toegelaten. Als we weten dat er in een bepaalde wijk een evenement is gepland maar in die buurt is het aantal besmettingen toegenomen, dan moet je dat kunnen herzien."