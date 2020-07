Groep Lottospelers uit Zwevezele wint de grote pot: "We hebben samen 3 miljoen euro"

Een groot deel van de winnaars speelt al meer dan 20 jaar samen op de Lotto. Dat doen ze in krantenwinkel Pinocchio in Zwevezele. Afgelopen weekend schoot de groep de hoofdvogel af. Met 6 juiste cijfers haalden ze als enige winnaar in rang één iets meer dan 3 miljoen euro binnen. Dat levert hen elk 45.712 euro op. Twee spelers krijgen dat bedrag twee keer omdat ze dubbel inzetten.

Opmerkelijk is dat een aantal van de winnaars nog niet op de hoogte zijn van de winst. "Veel mensen komen nu pas naar de winkel om te vragen of ze iets gewonnen hebben", vertelt uitbaatster Ludwine Duyck. "Het doet deugd om het goede nieuws te kunnen vertellen. Ik vind het ook fijn dat iedereen een mooi bedrag krijgt. Dat is leuker dan dat één iemand de grote pot wint."



Het is niet de eerste keer dat de krantenwinkel in Zwevezele geluk heeft. Het is al de vierde keer dat er miljoenen worden geworden met de Lotto.