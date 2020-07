Handelszaken in centrum Wetteren twee weken dicht door asbestbrand

De asbestdeeltjes zullen opgeruimd worden door een gespecialiseerde firma. Wie de factuur zal betalen voor de werken is nog onduidelijk want er is nu ook discussie over wie de eigenaar van de afgebrande schutterstoren is. Volgens de ene is het een brouwerij, volgens de andere de gemeente. Uit onderzoek naar de brand blijkt dat er geen kwaad opzet in het spel is. De schutterstoren in Wetteren is beschermd historisch erfgoed.