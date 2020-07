Hoogste zandduin van Europa verloor bijna 4 meter in een jaar tijd

De Pilat-duin ligt bij de baai van Arcachon, in de buurt van Bordeaux, en is een toeristische hotspot. De bredere duinengordel strekt zich uit over een afstand van bijna 3 kilometer lang en ruim 600 meter breed. Maar het hoogste punt heeft aan hoogte ingeboet. De Dune de Pilat was half mei nog maar 102,5 meter hoog, een verlies van 3,9 meter vergeleken met 2019. Het is de laagste top die gemeten werd sinds 2009.

"Dit jaar kan de opeenvolging van harde windstoten in de herfst en winter de top van de duin stevig naar het oosten hebben geduwd", aldus OCA. Zulke verplaatsingen kunnen tot 50 meter ver reiken, weet OCA, en gaan vaak gepaard met een vermindering van de hoogte.

De bewegingen van het zand zijn "opmerkelijk", aldus nog OCA, maar "stroken met de algemene tendens die sinds enkele jaren wordt waargenomen, waarbij de duin zich geleidelijk naar het bos verspreidt". Een deel van het bos "wordt heel langzaam bedolven", legt de covoorzitter van OCA, Vital Baude, uit. De campings en een departementsweg kunnen bedreigd zijn en dat kan economische gevolgen hebben.

De top van de Dune du Pilat varieert elk jaar wel een beetje. In 2017 was de duin nog 110,5 meter hoog, maar een jaar later was dat nog maar 106,6 meter.