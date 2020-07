Huisartsen bezorgd: "Coronacijfers stijgen en overal haperingen in systeem, kunnen we lokale uitbraken wel beheren?"

De stijging van de cijfers is één ding. "We wisten dat dat ging gebeuren", zegt Van Giel. Een andere zaak zijn de mankementen in het systeem. "Er is gekozen voor het systeem om snel te detecteren en dan snel lokaal maatregelen te nemen. Maar overal in het systeem zijn haperingen. Dus we zijn bezorgd of we er wel in gaan slagen om die lokale uitbraken te managen. We hebben dat wel nodig, anders blijft het virus zich verspreiden en dan krijgen we een grotere golf."