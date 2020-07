Inwoners willen pleinen vernoemen naar beroemde Tienenaars

Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) van Tienen vindt het alleszins een leuk voorstel, maar zij heeft toch een alternatief in gedachten. Partyka denkt aan een soort "Walk of Fame". Want een plein een nieuwe naam geven brengt heel wat administratieve rompslomp mee. "Wat wel zou kunnen is de 'originele' straatnamen vermelden onder de straatnaamborden. Zo is de 'Veemarkt' voor Tienenaars nog altijd de 'Koeimet'. We moeten alleszins fier zijn op onze rijke geschiedenis en daar gaan we werk van maken", zegt de burgemeester nog.