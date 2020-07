Zonneverkenner Solar Orbiter onthult "kampvuren" op de zon in nooit eerder geziene detailbeelden

De kampvuren zijn "kleine verwanten van de zonnevlammen die we vanop aarde kunnen waarnemen, maar dan een miljoen of miljard keer", zegt David Berghmans van de KSB, hoofdonderzoeker van het instrument, aan Belga. "De zon ziet er op het eerste gezicht rustig uit, maar als we in detail kijken, zien we overal die miniatuurvlammen."

Het is nog niet duidelijk of die kampvuren gewoon kleinere versies zijn van de grote vlammen, dan wel of ze ontstaan uit andere mechanismen. Ze spelen mogelijk een rol bij het verhitten van de corona van de zon, nog altijd één van de meest mysterieuze fenomenen op de ster.

Wetenschappers hopen dankzij deze missie de zon beter te begrijpen. Zij willen bijvoorbeeld onderzoeken hoe de zon het weer in de ruimte bepaalt (denk aan de zonnewinden), want dit heeft een impact op de technologie op aarde.