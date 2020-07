Kermis in Diest van start met de nodige maatregelen: "Mondmaskers dragen en geweren ontsmetten."

De kermis in Diest gaat vandaag officieel van start. Door de coronamaatregelen is die een aantal dagen ingekort. En de kermiskramen staan dit jaar op een andere plek, buiten het stadscentrum. "Het is nu de eerste keer dat de kermis hier staat, maar ik denk dat het zo gaat blijven voor de volgende jaren," zegt Rita Jans van het schietkraam. "Het centrum is wel gemakkelijker want dan kunnen de ouders en grootouders een terrasje doen terwijl de kinderen naar de kermis gaan. Nu moeten de ouders echt meegaan."