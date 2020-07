Krijgt Charles Michel de 27 Europese regeringsleiders op 1 lijn over de verdeling van 1824 miljard euro?

Het grootste deel van de 500 miljard euro subsidies uit het Europees Herstelplan, is bestemd voor de “Recovery and Resilience Facility”. Daar gaat 310 miljard euro naartoe. Italië zou daar 82 miljard van kunnen ontvangen, Spanje 78 miljard. België ongeveer 5 miljard. Daarom had België vraagtekens geplaatst bij de toewijzingscriteria voor dat geld. Eén daarvan is de gemiddelde werkloosheid in een land tussen 2015 en 2019, dus nog voor het uitbreken van de coronacrisis. Charles Michel heeft nu een aangepassing voorgesteld. 217 miljard zou nog volgens die oorspronkelijke criteria worden verdeeld over de lidstaten.

De overige 93 miljard wordt pas in 2022 verdeeld: dan zal men kijken naar de evolutie van het BBP in 2021 en 2022. Het is immers pas dan dat de economische gevolgen van de coronacrisis duidelijk zullen worden. Die nieuwe verdeling is nadelig voor Polen, waar de economie (volgens de laatste voorspellingen) minder zwaar zal lijden onder de coronacrisis. Volgens de oude verdeelsleutel kon het aanspraak maken op 37 miljard euro, in het voorstel van Michel wordt dat minder. Wellicht proberen sommige landen dus terug te keren naar de oude verdeelsleutel.